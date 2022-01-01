«Уралкалий» и «Уралхим» пока не планируют вывод сотрудников в простой На «Уралкалии» решили отложить временную приостановку работы Поделиться Поделиться Твитнуть

Предприятия «Уралхим» и «Уралкалий» не планируют пока выводить сотрудников в простой, об этом ТАСС сообщили в компаниях.

На «Уралхиме» заявили, что никого в простой не выводят и в ближайшее время не собираются этого делать.

В руководстве «Уралкалия» приняли решение отложить временную приостановку работы части сотрудников.

Накануне в «Уралкалии» сообщали, что в сложившейся ситуации и с учётом анализа реальной потребности в персонале могут часть рабочих отправить в простой с оплатой в размере двух третей средней заработной платы.

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