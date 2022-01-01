Дмитрий Малютин принял участие в презентации «Федерального судебника» Материалы сборника помогут в работе органов местного самоуправления Поделиться Поделиться Твитнуть

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и Красноярский Институт государственного и муниципального управления (КИГМУ) при участии региональных Советов муниципальных образований выпустили собрание муниципальных правоприменительных практик — «Федеральный судебник». Об этом сообщает пресс-служба Пермской городской думы.

Презентация «Федерального судебника» состоялась в прямом эфире «Россия сегодня». Представили книгу и ответили на вопросы журналистов председатель Правления ВАРМСУ Иван Цецерский, директор КИГМУ Алексей Менщиков, председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. Запись прямого эфира можно посмотреть здесь.

При подготовке «Федерального судебника» проведена серьезная организаторская и экспертная работа, в том числе с привлечением муниципального сообщества и специалистов на местах.

«Эта книга — фактический путеводитель, содержащий в себе указания на различные способы и модели поведения, а также алгоритмы и тактики судебной защиты. Выявленные проблемы применения действующего законодательства и рекомендации будут служить подспорьем для глав муниципалитетов, депутатов представительных органов и муниципальных служащих при отстаивании своей позиции в суде и защите публичных интересов местного самоуправления», — прокомментировал Дмитрий Малютин.

Судебная защита интересов местного самоуправления — один из сложнейших видов деятельности муниципалитетов. «Федеральный судебник» призван помочь в организации этой работы на местах. Книга представляет собой обобщение решений судов разной юрисдикции, связанных с защитой публичных интересов муниципального образования.

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