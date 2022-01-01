Депутаты Пермской городской думы рассмотрели поправки в текущий бюджет Размер дефицита бюджета Перми не изменится и составит 2 млрд. 984 млн. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Комитет Пермской городской Думы по бюджету и налогам рассмотрел ряд изменений в бюджет города Перми на 2022-2024 годы. Проект решения предусматривает увеличение в 2022 году доходов бюджета от остатков возврата субсидий прошлых лет на сумму 50 млн. рублей, в связи с чем в расходную часть бюджета предлагается внести изменения. Об этом сообщает пресс-служба Пермской городской думы.

Так, расходы на ремонт улицы Ленина в 2023 году предлагается увеличить на 300 млн. рублей из-за удорожания строительных материалов. Также предлагается выделить средства на капитальный ремонт сетей наружного освещения по ул. Ленина в 2022 году — 344 млн. рублей, в 2023 году — 256 млн. рублей.

Кроме того, предлагается сократить расходы на обновление подвижного состава и ремонт трамвайных путей в 2022 году в сумме 122,6 млн. рублей, в 2023 году — 44 млн. рублей.

Планируется временно перенести расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог и Егошихинского кладбища на 2024 год в общей сумме 525 млн. рублей. После выделения средств из краевого бюджета расходы на эти объекты будут восстановлены.

Депутат Владимир Манин поинтересовался, планируется ли осуществить закупку трамваев в 2024 году.

«Обновление трамвайных вагонов включено в проект комплексной модернизации электротранспорта, это федеральный проект, на который мы получаем инфраструктурный бюджетный кредит. На период 2022-2024 годы заложено приобретение 50 единиц подвижного состава», — ответил Анатолий Путин, начальник департамента транспорта.

Также в проект решения внесены поправки, которые предусматривают выделение 44 млн. рублей на благоустройство контейнерных площадок.

Председатель комитета Наталья Мельник отметила, что с учетом представленных изменений размер дефицита не изменится и составит 2 млрд. 984 млн. рублей.

«В условиях текущей экономической ситуации необходимо более взвешено подходить к формированию расходов, особенно по дополнительно принятым расходным обязательствам, а также по исполнению доходной части бюджета», — подчеркнула Наталья Мельник.

Члены комитета рекомендовали администрации оптимизировать перераспределение расходов бюджета, возможность использования которых в текущих условиях является нецелесообразной или невозможной, а также проанализировать риски исполнения доходной части бюджета.

Вера Титяпкина, начальник департамента финансов, отметила, что по состоянию на 16 марта доходы поступают в плановом порядке: поступило 1 млрд. 250 млн. рублей, что составляет 70% от плана месяца. Начата работа по определению направлений, по которым возможно сокращение расходов. По итогам полугодия в Пермскую городскую Думу будут направлены предложения по корректировке бюджета, если это потребуется.

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