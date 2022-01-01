«Азот» открыл выставку «Индустриальный пейзаж» Увидеть её можно в Березниковском историко-художественном музее им. И. Ф. Коновалова Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» совместно с Березниковским историко-художественным музеем им. И. Ф. Коновалова открыл выставку картин масштабного конкурса «Индустриальный пейзаж», посвященного 90-летию города и предприятия. «Азот» проводил конкурс в рамках юбилейного проекта «90 — время роста».

Девять художников представили 34 работы. Идеи картин участники конкурса подчерпнули во время «цифрового» пленэра на промышленной площадке «Азота», который состоялся осенью 2021 года. Работы выполнены в различных техниках: живопись, акварель, графика и т. д.

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Победителями конкурса «Индустриальный пейзаж» стали Василий Аникеев, член Союза художников России, Екатерина Найденова, Елена Шарецкая, Виктор Петров, Марина Фотеева, Алексей Харитонов, член Союза дизайнеров России. Дипломы участников проекта получили Юрий Устинов, член Союза художников России, Александр Садыков, член профессионального союза художников РФ, и Жанна Заграбова. Все участники проекта получили ценные призы.

Екатерина Найденова, заведующая художественной галереей Березниковского историко-художественного музея им. И. Ф. Коновалова, художник:

— Этот проект мы считаем уникальным. Такого еще не было, чтобы сразу девять именитых художников, побывав на промышленной площадке предприятия, создали картины в разных жанрах и техниках. Теперь работы представлены на городской выставке. Я счастлива, что мне как художнику удалось поучаствовать в таком необычном проекте, попробовать свои силы в новом жанре. Такой опыт бесценен. Замечательно, что у нас с филиалом «Азот» получился настоящий творческий симбиоз, который будет служить Березникам долгие годы.

Технической изюминкой проекта стала возможность с помощью QR-кода услышать историю создания работ от самого автора. В течение одной минуты каждый художник представляет свои картины, рассказывает об идее, использованных техниках. Взаимосвязь живого искусства и цифровизации — прекрасная возможность показать самобытность и уникальность этого проекта.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Выставочный проект «Индустриальный пейзаж», который мы сегодня открыли, прежде всего о людях рабочих специальностей, о трудовых буднях промышленного гиганта. И очень важно сделать этот проект доступным для всех — выставка именитых художников позволит надолго сохранить в истории эпизоды нашей с вами современности, жизнь завода сегодня. Это, безусловно, серьезный вклад в историческое и культурное наследие города и завода.

Увидеть работы художников может любой желающий в Березниковском историко-художественном музее им. И. Ф. Коновалова. Далее выставка будет организована в корпоративном музее филиала «Азот».

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