В Заксобрание внесён проект закона об объединении поселений Пермского района в муниципальный округ
Инициативу жители поселений поддержали на публичных слушаниях
В Законодательное собрание внесён проект закона об объединении 17 поселений Пермского района в муниципальный округ, об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.
Инициативу поддержали советы депутатов и жители территории на публичных слушаниях, говорится в пресс-релизе.
Напомним, на сегодня Пермский район остаётся единственным муниципалитетом региона, в состав которого входят отдельные поселения. Другие территории края с 2018 по 2021 год уже были преобразованы в городские и муниципальные округа.
После объединения территорий Пермского района местные сельские советы депутатов и районное земсобрание заменит дума муниципального округа.
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