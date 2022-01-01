В Заксобрание внесён проект закона об объединении поселений Пермского района в муниципальный округ Инициативу жители поселений поддержали на публичных слушаниях Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского района

Константин Долгановский

В Законодательное собрание внесён проект закона об объединении 17 поселений Пермского района в муниципальный округ, об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Инициативу поддержали советы депутатов и жители территории на публичных слушаниях, говорится в пресс-релизе.

Напомним, на сегодня Пермский район остаётся единственным муниципалитетом региона, в состав которого входят отдельные поселения. Другие территории края с 2018 по 2021 год уже были преобразованы в городские и муниципальные округа.

После объединения территорий Пермского района местные сельские советы депутатов и районное земсобрание заменит дума муниципального округа.

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