Пермский KFC отказался останавливать работу В Прикамье открыты 12 ресторанов американской сети Поделиться Поделиться Твитнуть

Российская компания ООО «КФС Пирамида» (осуществляют свою деятельность на основании договора франчайзинга) уведомила Государственную инспекцию труда в Пермском крае о том, что не будет приостанавливать работу сети ресторанов KFC на территории региона, «компания продолжает работать в соответствии с действующим российским законодательством».

Такой ответ в инспекции получили на выданное руководителям заведений общепита предостережение о недопустимости нарушения трудовых прав работников с разъяснениями о порядке приостановления трудовой деятельности.

В инспекции труда сообщили, что аналогичные предостережения были выданы ресторанам сетей McDonald’s и Burger King.

Напомним, 9 марта американская корпорация Yum! Brands объявила о временном прекращении работы 70 ресторанов KFC в России. Но в сообщении компании ничего не говорилось о работе остальных более чем тысячи ресторанов KFC, работающих через франшизы.

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