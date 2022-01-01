Полёты из Перми в Краснодар и Ростов-на-Дону отменяются до 26 марта Росавиация продлила режим закрытия неба на юге России Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Росавиации, режим временного ограничения полётов в российские аэропорты юга и центральной части России продлевается до 03:45 по московскому времени 26 марта 2022 года.

Полёты временно ограничены в аэропорты Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска и Липецка.

Перевозка пассажиров осуществляется по альтернативным маршрутам с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В связи с продлением ограничений из пермского аэропорта до 26 марта отменяются рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар.

Решением авиационных властей РФ с начала военной операции на Украине полёты над территорией юга и центральной части России были временно приостановлены. Зона полётов признана небезопасной для гражданских воздушных судов.

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