В этом году аграрии края получат свыше 3 млрд руб. в качестве господдержки Сельхозтоваропроизводители Прикамья получат большинство субсидий на три месяца раньше Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В ходе встречи с аграриями региона губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что власти Прикамья сохраняют запланированные объёмы поддержки сельхозтоваропроизводителей. По его словам, в этом году на стимулирование отрасли предусмотрено свыше 3 млрд руб., сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Учитывая сегодняшнюю ситуацию в экономике, необходимо уделять пристальное внимание продовольственной безопасности. Задача краевых властей — совместно с сельхозтоваропроизводителями выработать инструменты, которые позволят сохранить существующие показатели отрасли, а также будут способствовать её росту и развитию. Профильным ведомствам уже поручено изменить порядок предоставления субсидий. Чтобы облегчить финансовую нагрузку на региональных производителей и фермеров, в этом году большинство денежных выплат будет предоставлено уже летом, а не осенью.

По ключевым субсидиям предложено ввести дифференциацию ставок — в зависимости от производственных показателей предприятия: на обрабатываемый гектар площади и килограмм реализованного или отгруженного на собственную переработку молока.

Кроме того, в этом году по поручению губернатора большая часть субсидий текущего года будет предоставлена сельхозтоваропроизводителям до сентября. Кроме того, предполагается, что предоставление субсидий по договорам лизинга, заключённым после завершения приёма заявок в 2021 году, будет осуществляться по ставкам 2021 года — это 10% от стоимости договора.

Аграрии региона также могут воспользоваться кредитами по льготной ставке 5% годовых. Ранее на субсидирование ставок Пермский край получил дополнительные 300 млн руб.

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