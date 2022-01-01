Прокуратура взяла на контроль отключение тепла в домах Соликамска Батареи остыли в квартирах 5,4 тыс. жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за аварии на ТЭЦ более 5,4 тыс. жителей (52 многоквартирных дома) в северной части Соликамска остались без отопления. Причина — гидроудар на тепловых сетях, произошедший в результате выхода из строя одного насоса на Соликамской ТЭЦ. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на прокуратуру Пермского края.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. В устранении аварии участвуют 28 рабочих и девять единиц техники.

Ситуация с ограничением теплоснабжения находится на контроле надзорного ведомства.

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