Прокуратура взяла на контроль отключение тепла в домах Соликамска
Батареи остыли в квартирах 5,4 тыс. жителей
Из-за аварии на ТЭЦ более 5,4 тыс. жителей (52 многоквартирных дома) в северной части Соликамска остались без отопления. Причина — гидроудар на тепловых сетях, произошедший в результате выхода из строя одного насоса на Соликамской ТЭЦ. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на прокуратуру Пермского края.
В настоящее время ведутся восстановительные работы. В устранении аварии участвуют 28 рабочих и девять единиц техники.
Ситуация с ограничением теплоснабжения находится на контроле надзорного ведомства.
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