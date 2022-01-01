В Перми согласован колерный паспорт будущей многофункциональной спортивной арены на ул. Локомотивной Фасад будет выполнен в цветах слоновой кости, серо-бежевом и бежево-коричневом Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Определены детали оформления фасада будущей многофункциональной спортивной арены на ул. Локомотивной в Перми. Как сообщили в мэрии, фасад здания арены будет иметь декоративную оболочку из ромбовидных элементов, облицованных алюминиевыми панелями трёх цветов — слоновой кости, серо-бежевого и бежево-коричневого.

Колонны здания будут выполнены в цвете «зелёный пруд», а пандусы, ступени лестниц и облицовка стен — в цвете «серый брикет».

Напомним, современный спортивный объект на 10,5 тыс. мест планируется возвести на условиях концессии к 2025 году. Ожидается, что строительные работы начнутся до конца 2022 года.

В настоящее время проект объекта находится в Главгосэкспертизе.

Администрация Перми

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