Елена Синица В ближайшее время в Пермском зоопарке планируется открыть часть экспозиции «Аквадом» Мэрия составила план по устранению замечаний Россельхознадзора и прокуратуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ближайшее время в Пермском зоопарке планируется открыть часть экспозиции под названием «Аквадом». Об этом во время эфира 17 марта сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

«Мы провели ряд встреч с Россельхознадзором и прокуратурой. У нас есть план устранения замечаний, которые были выдвинуты», — добавил Дёмкин.





Напомним, природоохранной прокуратурой в ходе надзорных мероприятий, проведённых совместно со специалистами управления Россельхознадзора, было установлено, что Пермский зоопарк не имеет необходимой для работы с 1 января 2022 года лицензии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.





Кроме этого, на территории зоопарка отсутствовал изолятор для животных, а значительная часть вольеров меньшей площади, чем должно быть по нормативам.





«Перечисленные выше обстоятельства послужили основанием для внесения директору МАУК «Пермский зоопарк» представления об устранении нарушений закона с требованием прекратить публичную демонстрацию животных», — говорилось в сообщении надзорного органа.





В результате с 24 февраля зоопарк был закрыт для посетителей.

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