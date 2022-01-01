Банк «Урал ФД» разработал новый пакет расчётно-кассового обслуживания «Твой ВЭД» Важной опцией является заложенная в пакет возможность получения профессиональных консультаций по ВЭД Поделиться Поделиться Твитнуть

Внешнеэкономическая деятельность в условиях санкций усложняется для всех ее участников. Появляются трудности с расчётами в валюте, поставками, логистикой, что неминуемо ведет к росту расходов. Банк «Урал ФД» разработал новый пакет расчётно-кассового обслуживания «Твой ВЭД», который поможет адаптироваться к новой реальности.

Наполнение пакета универсальное: 20 платежей в месяц, до 150 000 руб./месяц, покупка валюты на бирже, валютный контроль, переводы в иностранной валюте. Важной опцией в условиях постоянно меняющегося законодательства, всё новых ограничений и послаблений является заложенная в пакет возможность получения профессиональных консультаций по ВЭД. Также специалисты банка «Урал ФД» готовы помочь разобраться с оформлением документов на всех этапах работы: от подготовки контракта для постановки на учёт, непосредственного проведения валютно-обменных операций, предоставления подтверждающих документов до проведения платежа.

Подключить пакет «Твой ВЭД» можно за 2990 руб. в месяц. Дополнительно банк предусмотрел возможность начисления процентов на фактический остаток средств на расчётном счёте (в руб.), начисляются с даты открытия счёта.

«В текущей ситуации малому бизнесу как никогда важен финансовый партнёр, способный обеспечить стабильный сервис, и мы готовы в этом помочь. «Урал ФД» имеет корреспондентские отношения в иностранной валюте с девятью кредитными учреждениями и в целях переводов валютных средств использует международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей (SWIFT) и систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Прямые расчёты с Китаем в национальной валюте. Гарантированно доступные валюты перевода — доллары, евро и китайские юани. Переводы в иных валютах осуществляются по согласованию. За последние недели спрос на услуги банка вырос.

Новый пакет РКО «Твой ВЭД» для предпринимателей, которые ведут деятельность за рубежом является примером соотношения цены-качества и оптимальных условий», — отметил Кирилл Болтрушевич, руководитель управления корпоративного бизнеса банка «Урал ФД».

Напомним, сегодня линейка расчётно-кассового обслуживания от «Урал ФД» включает пакеты как для начинающего бизнеса, так и для опытных предпринимателей. Благодаря удобному набору опций и технологичному интернет-банку клиенты могут управлять своим бизнесом из любой точки мира.

Узнать более подробную информацию о пакете «Твой ВЭД» можно на официальном сайте банка «Урал ФД», в офисах по обслуживанию корпоративных клиентов, а также по телефону 8-800-100-10-40.

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020

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