В Перми из-за сообщений о минировании прошли эвакуации в трёх зданиях Взрывные устройства не обнаружены Поделиться Поделиться Твитнуть

В четверг, 17 марта, в Перми из-за анонимных сообщений о минировании были эвакуированы люди из домов по адресам ул. Островского, 82, ул. Екатерининская, 117, позднее добавился ещё один объект — офис страховой компании «Ингосстрах» на ул. Луначарского. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

Любопытно, что во всех зданиях располагались страховые организации.

На данным момент всем службам экстренного реагирования по всем объектам дана команда «отбой», взрывные устройства не обнаружены.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают авторов анонимных сообщений.

Как напоминают в министерстве, за заведомо ложные сообщения об актах терроризма УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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