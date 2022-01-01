Отменять масочный режим в Пермском крае пока не будут
Несмотря на снижение заболеваемости, Роспотребнадзор считает это преждевременным
Губернатор Дмитрий Махонин во время эфира на ВГТРК сообщил, что отмены масочного режима в Пермском крае пока не будет. Специалисты Роспотребнадзора считают это преждевременным.
Махонин отметил, что заболеваемость коронавирусом в регионе снижается, уменьшается количество госпитализаций, но смертельные случае всё ещё фиксируются. Чаще всего умирают пожилые невакцинированные пермяки, поэтому вопрос вакцинации по-прежнему актуален.
Напомним, российские регионы один за другим начали отказываться от масочного режима. 15 марта его отменили в Москве.
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