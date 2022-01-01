Отменять масочный режим в Пермском крае пока не будут Несмотря на снижение заболеваемости, Роспотребнадзор считает это преждевременным Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Дмитрий Махонин во время эфира на ВГТРК сообщил, что отмены масочного режима в Пермском крае пока не будет. Специалисты Роспотребнадзора считают это преждевременным.

Махонин отметил, что заболеваемость коронавирусом в регионе снижается, уменьшается количество госпитализаций, но смертельные случае всё ещё фиксируются. Чаще всего умирают пожилые невакцинированные пермяки, поэтому вопрос вакцинации по-прежнему актуален.

Напомним, российские регионы один за другим начали отказываться от масочного режима. 15 марта его отменили в Москве.

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