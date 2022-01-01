Мария Сыропятова Проект нового железнодорожного моста через Каму планируют утвердить до конца 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В планах краевого правительства завершить проектирование нового железнодорожного моста через Каму к концу 2022 года. Об этом сегодня в эфире ВГТРК рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По словам губернатора, проект Северного обхода сейчас обсуждается с частными инвесторами.

«Рассчитываем, что частная концессионная инициатива будет подана в этом году. После чего будем выходить на строительные работы», — прокомментировал Дмитрий Махонин, отметив, что обход включает в себя строительство железнодорожного моста через Каму в районе КамГЭС.





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