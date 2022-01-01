Министром по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края станет Алексей Плотников Ранее он занимал пост главы Кудымкарского района Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Плотников

parmanews.ru

Глава Кудымкарского района Алексей Плотников будет назначен министром по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края. Об этом сообщает Telegram-канал «Политов».

С 2012-го по осень 2020 года министерство возглавлял коми-пермяцкий поэт Виктор Рычков. После него в ведомстве сменилось несколько руководителей, но все они работали в статусе исполняющих обязанности. Сейчас и. о. министра является начальник отдела этнокультурного развития Виталий Баяндин.

Алексей Плотников родился 14 ноября 1977 года в Кудымкаре. Главой Кудымкарского МО был избран 24 января 2020 года сроком на пять лет.

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