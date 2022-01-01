Министром по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края станет Алексей Плотников
Ранее он занимал пост главы Кудымкарского района
Глава Кудымкарского района Алексей Плотников будет назначен министром по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края. Об этом сообщает Telegram-канал «Политов».
С 2012-го по осень 2020 года министерство возглавлял коми-пермяцкий поэт Виктор Рычков. После него в ведомстве сменилось несколько руководителей, но все они работали в статусе исполняющих обязанности. Сейчас и. о. министра является начальник отдела этнокультурного развития Виталий Баяндин.
Алексей Плотников родился 14 ноября 1977 года в Кудымкаре. Главой Кудымкарского МО был избран 24 января 2020 года сроком на пять лет.
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