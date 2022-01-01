Андрей Стрельцов Прикамская спортсменка выиграла заключительный этап Кубка России по фристайлу Соревнования прошли в Чусовом Поделиться Поделиться Твитнуть

Анастасия Смирнова

Призёр Олимпиады в Пекине, пермская спортсменка Анастасия Смирнова выиграла заключительный этап Кубка России по фристайлу. Она завоевала золото среди женщин в парном и индивидуальном заездах в дисциплине «могул».

Соревнования проходили в Чусовом на базе спортивной школы олимпийского резерва «Огонёк». Это позволило и другим региональным спортсменам показать высокие результат.

Так, Никита Паркачёв стал третьим в индивидуальном и парном могуле. Кроме того, он стал лучшим в общем зачёте Кубка России. Серебряная медаль досталась Артёму Шульдякову в финальных соревнованиях по парному могулу. Елизавета Безгодова стала победителем в общем зачёте у женщин, хотя на родной трассе не смогла завоевать наград.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.