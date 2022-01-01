Дмитрий Конов покидает должность председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Полномочия правления будут переданы совету директоров предприятия Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Конов

sngpr.ru.com

Дмитрий Конов, вошедший в санкционные списки ЕС и Великобритании, покинул должность председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг». Он также выходит из состава совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг», правления ПАО «СИБУР Холдинг» и ООО «СИБУР». Об этом сообщается на сайте компании «СИБУР».

Кадровое решение в сложившейся ситуации направлено на повышение устойчивости бизнеса «СИБУРа», являющегося в мировой нефтегазохимии одной из самых динамично развивающихся компаний.

Полномочия правления ПАО «СИБУР Холдинг» решено передать совету директоров ПАО «СИБУР Холдинг» и правлению ООО «СИБУР» — управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг».

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