Мария Сыропятова Нежилые помещения в Мотовилихе передадут в безвозмездное пользование религиозной организации Размер помещений — 544,9 кв. метров Поделиться Поделиться Твитнуть

Помещения на ул. Уральской, 81 передадут в безвозмездное пользование региональному управлению мусульман по Пермскому краю. Об этом предложении мэрии Перми рассказала на комитете по инвестициям Пермской городской думы замначальника управления по межнациональным отношениям администрации Перми Елена Тякина.

Нежилые помещения площадью 544,9 кв. м на ул. Уральской, 81 будут переданы на пять лет в безвозмездное пользование. Комитет по инвестициям рекомендовал Пермской городской думе поддержать проект.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.