Андрей Стрельцов
Пермский баскетбольный клуб сменил название
Теперь БК называется «Парма-Парибет»
Баскетбольный клуб «Парма-Париматч» объявил о смене своего полного названия. Теперь БК называется «Парма-Парибет».
Как сообщает пресс-служба команды, переименование вызвано сменой названия основного титульного партнёра клуба. Ранее эта букмекерская компания называлась Parimatch, а после ребрендинга её официальное именование стало Paribet.
При этом, как подчеркнули в пресс-службе клуба, партнёрские отношения не только сохранены, но и будут в дальнейшем развиваться.
Ребрендинг вызван тем, что международная букмекерская компания Parimatch отозвала у российского ООО «Бетринг» право на использование своего бренда. После этого российская компания сменила название, а также домен и оформление сайта.
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