УЗПМ расширит присутствие на рынке Таможенного союза Первую партию флагманского продукта «Бионорд» уже отправили в Нур-Султан Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

Уральский завод противогололедных материалов (ООО «УЗПМ» входит в бизнес-сообщество WTG) расширит присутствие на рынке стран Таможенного союза. В марте УЗПМ заключил дистрибьюторский контракт с компанией Тuran Equeipment (Казахстан). Она специализируется на комплексных поставках химической продукции, в том числе противогололедных материалов, на B2b рынок. Среди потребителей ее услуг — предприятия, занимающиеся содержанием и благоустройством территорий, клининговые компании, офисные и бизнес-центры.

УЗПМ отправил в Нур-Султан первую партию флагманского продукта «Бионорд». Под этим торговым названием выпускается целая линейка противогололедных продуктов для разных климатических условий и областей применения: от тротуаров и мостов до авиа- и железнодорожной отраслей. На сегодняшний день предприятием разработано более 30 различных рецептур с минимальным воздействием на окружающую среду.

В Нур-Султане теперь можно будет приобрести «Бионорд Универсал», позволяющий повысить эффективность зимнего содержания объектов дорожного хозяйства как в городе, так и за его пределами, а также «Бионорд Грин», разработанный для обработки территорий коттеджных поселков и участков загородных домов с твердым покрытием.

Пресс-служба УЗПМ

Сегодня противогололедные материалы УЗПМ эффективно работают и активно используются для борьбы с зимней скользкостью в странах Таможенного союза и в 60 городах России. В этот зимний сезон 2021-2022 компания отгрузила более 400 тыс тонн противогололедных материалов.

«Бионордом» сегодня обрабатывают объекты федерального значения — территории Кремля и Константиновского дворца, федеральные трассы, мосты, аэропорты, учреждения здравоохранения и предприятия энергетического комплекса.

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