Бизнес зовёт В Перми состоится третий инициативный форум Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская ТПП

На следующей неделе, 25 марта, состоится долгожданный третий инициативный форум «Бизнес зовёт» — ставшая уже традиционной площадка для решения актуальных задач бизнеса в конкретных отраслях и смежных профессиональных областях деятельности.

Темы формулируют руководители и владельцы бизнеса, поэтому форум «Бизнес зовёт» — уникальное мероприятие форматов B2B и B2G. Повестка форума выдержана в концепции развития бизнеса за счёт кооперации и эффективного взаимодействия с органами власти.

На 11 тематических площадках состоится порядка 14 мероприятий, которые помогут найти малому и среднему бизнесу Прикамья новые рынки, источники финансирования и партнёров.

Чем займёмся на форуме?

— Обсудим программу цифровой трансформации экономики Пермского края и поймём, как изменится порядок работы.

— Разберём изменения законодательства в части налогообложения и возьмём на вооружение работающие схемы работы.

— Научимся под руководством опытных и успешных экспертов избегать потерь и грамотно управлять финансами.

— Получим алгоритм действий по превращению грантового проекта в полноценный социальный бизнес и научимся использовать грантовые деньги для развития действующего бизнеса.

— Услышим о новых возможностях целевой подготовки кадров для своей компании независимо от масштаба и направления деятельности.

— Поговорим о вариантах решения специфических проблем семейных компаний.

— Разомнём свой мозг на интерактивной игре по разработке бизнес-стратегии в привязке к городской среде.

— Подумаем, как можно вывести на рынок туристический проект в чистой природе, на так называемых особо охраняемых природных территориях.

— Научимся превращать программы сохранения здоровья сотрудников в конкурентное преимущество.

— Побываем на презентации бизнесовых команд, которые помогают детям реализовывать проекты в области изобретательства, и возьмём на вооружение инструменты их работы.

И это ещё не всё! Полная программа форума и регистрация на сайте: biznes-zovet.ru. Давайте вместе найдём ответ на главный вопрос для каждого из нас: «Где развиваться бизнесу в Пермском крае?»

В 2022 году мы рады предложить вам смешанный формат участия в форуме! Офлайн-площадка — AMAKS Premier Hotel (г. Пермь, ул. Монастырская, 43). Онлайн-трансляция на сайте форума biznes-zovet.ru. Из каждого зала будет организована онлайн-трансляция со специальными включениями корреспондентов, интервью с гостями и экспертами форума. Вы сможете перемещаться из одного зала в другой в зависимости от своих интересов и свободного времени.

Мы сделали этот форум для представителей малого и среднего бизнеса. Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.

Организаторы форума — некоммерческая организация «Пермский фонд развития предпринимательства», центр «Мой бизнес», по заданию Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края, Пермская торгово-промышленная палата.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.