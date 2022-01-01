«Новогор-Прикамье» предупредил об отключении воды в 120 домах Перми Жителям рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Дзержинском, Кировском, Мотовилихинском и Свердловском районах Перми на этой неделе запланированы отключения холодной воды. О проведении плановых ремонтных работ объявили в компании «Новогор-Прикамье», сообщает «Рифей».

Так, в четверг, 17 марта, с 09:00 до 19:00 воды не будет в домах по следующим адресам:

— ул. Кронштадтская, 29, 31, 33, 37, 43, 45, 47, 51, 53;

— ул. Братская, 177;

— ул. Ижевская, 25, 27, 29.

В субботу, 19 марта, с 09:00 до 13:00 водоснабжение отключат в следующих домах:

— ул. Маршала Рыбалко, 97а, 97б, 99в, 105в, 109а, 111а, 117, 117/1, 117/2, 117а, 119;

— ул. Сысольская, 1–17.

С 09:30 19 марта и до 09:30 20 марта отключение водоснабжения произойдёт по адресам:

— ул. Бердичевская, 117, 130, 143, 156, 181;

— ул. Братская, 30, 53, 68, 96, 96а, 98, 102, 135, 135а, 137а, 139, 171, 171а, 173, 175, 177;

— ул. Зеленогорская, 9, 33, 57;

— ул. Зеленогорская 2-я, 1, 2в;

— ул. Казахская, 70, 71, 72, 102, 104, 106;

— ул. Лебединская, 64, 69, 82;

— ул. Лихвинская, 30, 51, 71, 89;

— ул. Туркестанская, 157, 172, 184, 197;

— ул. Ялуторовская, 6, 25, 43, 65;

— ул. Южноуральская, 65, 77;

— ул. Осокинская, 39, 59;

— ул. Кемеровская, 66;

— ул. Красноуфимская, 51;

— ул. Сахалинская, 3;

— ул. Суздальская, 27;

— ул. Узбекская, 61.

Также в субботу с 10:00 на сутки воду отключат в домах:

— ул. Инженерная, 3а, 5, 6, 6а, 12, 18;

— ул. КИМ, 14, 49, 55, 57а, 57а/1;

— ул. Металлистов, 15, 18, 19;

— ул. Быстрых, 3, 5, 7.

Жителям рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений.

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