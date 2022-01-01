В Пермском крае растёт конкуренция за рабочие места Но в большинстве сфер кадровый голод сохраняется Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Активность работодателей в Приволжском ФО, выражаемая в количестве открытых вакансий, в период с 7 по 13 марта относительно недели с 14 по 20 февраля снизилась на 11,4%. При этом активность соискателей выросла на 8,5%. Об этом сообщили эксперты российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

В связи с этим уровень конкуренции на рынке труда вырос с 3,6 до 4,5 резюме на одну вакансию. В Пермском крае рост составил с 3,4 до 4,3 активных резюме. Тем не менее специалисты всё ещё считают конкуренцию среди соискателей умеренной. По их словам, комфортным для рынка труда показателем считается пять-шесть резюме на одну вакансию.

«События последних недель немного повысили уровень профессиональной конкуренции, но, несмотря на это, в первой половине марта в большинстве сфер кадровый голод сохраняется», — заявила директор «hh.ru Урал» Оксана Сидлецкая.

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