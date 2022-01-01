Андрей Стрельцов
Пермяк Евгений Климов стал обладателем Кубка страны по прыжкам на лыжах
Серебро у женщин так же взяла пермская спортсменка
Пермяк Евгений Климов на стартах в Нижнем Тагиле показал лучший результат в финальном этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Ему не было равных в мужских соревнованиях на трамплинах К-90 и К-120.
Отметим, что его почин поддержала уроженка Пермского края Эмилия Скоробогатых. В общем женском рейтинге Кубка она сумела завоевать серебряную медаль.
Напомним, на прошедших Зимних Олимпийских играх в Пекине Евгений Климов в составе сборной России завоевал «серебро».
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