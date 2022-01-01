Мария Сыропятова Мэрия Перми надеется сократить кассовый разрыв доходов и расходов на общественном транспорте В 2021 году трамваи и автобусы города перевезли 192,8 млн человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кассовый разрыв между доходами и расходами городского бюджета на функционирование общественного транспорта Перми может быть сокращён в 2022 году. Об этом рассказал на комитете по экономическому развитию Пермской городской думы начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

«Объём поступлений в бюджет в январе — феврале более чем на 100 млн руб. превышает объём поступлений за аналогичный период прошлого года, — отметил Анатолий Путин. — Это позволяет говорить о том, что в этом году картина по кассовому разрыву сложится гораздо более оптимистичной, чем в предыдущие два года».

По данным мэрии Перми, в 2021 году общественный транспорт города перевёз 192,8 млн человек, что составило 88% от планового показателя пассажиропотока. При этом 189 млн пассажиров оплатили проезд, остальные проехали бесплатно. В бюджет города за отчётный период поступило 3,551 млрд руб. доходов от оплаты проезда — это 96,5% плана.

Напомним, что за первые девять месяцев 2021 года кассовый план по доходам составлял 2 млрд 682 млн руб., а поступило в городской бюджет 2 млрд 642 млн руб. (исполнение составило 98,5%). Затраты на транспортную отрасль за тот же период превышали доходы на 1,7 млрд руб.

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