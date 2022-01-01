Выдача потребительских кредитов в феврале сократилась в Прикамье на 15% В ближайшие месяцы ожидается спад кредитного рынка, сравнимый с началом пандемии Поделиться Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае в феврале 2022 года банки оформили 19,5 тыс. потребительских кредитов против 23 тыс. в феврале 2021 года. Это на 15,2% меньше. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Снижение отмечено во всех регионах РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. В целом по России в феврале банки выдали 1,08 млн потребительских кредитов, что на 14,6% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года (1,27 млн).

«Общее сокращение выдачи потребкредитов стало следствием не столько общего ухудшения экономических условий в конце февраля, сколько продолжающейся тенденции консервативного отношения банков к выдаче необеспеченных кредитов, — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Но в ближайшие месяцы рост ставок в результате санкционного давления станет определяющим фактором для кредитного рынка, где можно ожидать существенного спада, сравнимого с весной 2020 года».

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