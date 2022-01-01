«Пермэнергосбыт» продолжает акцию «1000 рублей за оплату в приложении» Акция продлится до 31 марта для всех жителей Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «Пермэнергосбыт» продолжает акцию «1000 рублей за оплату в приложении». Акция продлится до 31 марта, принять в ней участие может любой житель Пермского края, получающий квитанции от ПАО «Пермэнергосбыт». Для этого необходимо выполнить всего два условия:

— установить на свой телефон мобильное приложение ПАО «Пермэнергосбыт» для физических лиц (если этого не было сделано ранее). Скачать приложение можно в магазине Google Play (ссылка для Android) и в магазине App Store (ссылка для Apple);

— с помощью этого приложения до 31 марта 2022 года включительно оплатить квитанцию от ПАО «Пермэнергосбыт».

Из общего числа участников будет выбрано 100 победителей, каждый из которых получит приз — 1000 рублей на свой лицевой счёт в ПАО «Пермэнергосбыт».

Победителей определят по следующей формуле: общее число участников будет разделено на 100 и определится «шаг победителя». Так, если участие в акции примут 152 335 лицевых счетов, то этим шагом будет число 1523,35, которое, согласно положению, округлят в меньшую сторону. А победителями станут участники за номерами 1523, 3066, 4569 и так далее.

Подведение итогов акции и зачисление призов на лицевые счета состоятся 15 апреля.

Мобильное приложение «Пермэнергосбыт» — это компактный и эргономичный аналог личного кабинета клиента, созданный специально для смартфонов. В приложении есть все базовые операции: передача показаний счётчиков, оплата электроэнергии без комиссии, архив квитанций, история платежей и начислений за каждый месяц. Есть форма обратной связи с компанией и возможность привязки нескольких лицевых счетов — квартиры, дачи, гаража и пр. А вскоре у приложения появится функция уведомления: клиента будут предупреждать о периоде передачи показаний счётчиков, а также сообщать о поступлении новой квитанции.

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