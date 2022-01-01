В Прикамье стартует конкурс журналистских работ по нефтегазовой тематике Лукойловцы дали старт конкурсу «Чёрное золото Прикамья — 2022» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские лукойловцы дали старт конкурсу «Чёрное золото Прикамья — 2022». В нём могут принять участие журналисты и фотографы из Пермского края, Башкортостана и Удмуртской Республики.

В этом году конкурс проводится по семи номинациям. Помимо традиционных — на лучшие материалы о нефтегазовой отрасли в печатных и электронных СМИ — победителей определят в номинациях «Экология» и «Оберегая традиции». В Год культурного наследия народов России жюри уделит особое внимание работам, посвящённым социальной миссии компании «ЛУКОЙЛ» по сохранению духовных ценностей и традиций, воссозданию объектов культурного достояния страны.

«В период активного развития цифровых технологий именно журналисты помогают отсеивать из огромного объёма достоверную информацию, одновременно с этим выражая мнения и чаяния жителей. Это нелёгкий труд и большая ответственность, потому что, по сути, глазами редакций СМИ мы видим мир. За время проведения конкурса собрана целая летопись — не только отраслевая, в ней отражена история всего региона, неразрывно связанная с нефтяной промышленностью», — отметил начальник Центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Инюткин.

Имена победителей будут определены до 15 декабря, а церемония награждения лучших представителей медиаиндустрии в топливно-энергетической тематике состоится в конце 2022 года.

Конкурсантам нужно до 1 декабря отправить анкету и материалы на электронную почту konkurs@lp.lukoil.com с пометкой «Чёрное золото Прикамья». К участию принимаются журналистские работы, вышедшие с января 2022 года. Подробнее об условиях проведения конкурса можно узнать в положении по ссылке.

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