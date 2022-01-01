85 млн рублей затратит на экологию «Азот» в 2022 году Природоохранная деятельность — одно из приоритетных направлений, в которые ежегодно инвестирует «Уралхим» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» подвёл итоги реализации экологических мероприятий в 2021 году и обозначил проекты 2022 года. Сумма, выделенная на экологию, увеличится более чем в два раза по сравнению с прошлым годом и составит 85 млн руб.

В 2021 году «Азот» традиционно уделил внимание вопросам сокращения потребления природных ресурсов: воды и природного газа. Установка газификации азота в цехе переработки газов, техническое перевооружение установки обессоливания воды в цехе пароводоснабжения и технологических коммуникаций, продолжение замены водовода «Северный» — эти и другие мероприятия направлены на улучшение экологии. Азотчики реализовали программу автоматического контроля выбросов в атмосферу. По периметру промышленной площадки смонтирована система газового контроля. Она должна обеспечить автоматизацию измерений, контроль учёта показателей выбросов. Программа будет передавать необходимую информацию в государственный реестр промышленных объектов.

Филиал «Азот» регулярно принимает активное участие и в городских экологических мероприятиях. С 2018 года на предприятии, согласно природоохранному законодательству, ведётся работа по раздельному сбору бумаги и картона. Для этой цели на «Азоте» установлено 57 контейнеров. Также на заводе установлены контейнеры для сбора пластика.

Наиболее значимыми мероприятиями 2022 года станут техническое перевооружение аэротенка поз. 6 в цехе очистки стоков (ЦОС) — 47,5 млн руб., приобретение и монтаж автоматической установки фильтрации в цехе крепкой азотной кислоты — 18 млн руб. Помимо этого, идёт реализация мероприятия «Техническое перевооружение станции перекачки промышленных стоков» и ведётся разработка предпроектной документации по объекту «Строительство системы сбора и транспортировки стоков с выпуском в водный объект». Их окончание запланировано на 2023–2024 годы.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера по экологии филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Природоохранная деятельность — одно из приоритетных направлений, в которые ежегодно инвестирует компания «Уралхим». Проекты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, являются стратегически важными и исполняются на постоянной основе. Предприятие работает строго в рамках природоохранного законодательства и следует политике информационной открытости. В настоящее время готовится ежегодный экологический отчёт, который будет представлен специалистам и широкой общественности.

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