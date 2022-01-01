Елена Синица В Пермском крае к 2024 году планируется восстановить права 3,6 тыс. обманутых дольщиков Сейчас достраивается 23 проблемных жилых дома Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Сейчас в единый реестр проблемных объектов (ЕРПО) входят 49 домов, находящихся в Пермском крае. Об этом сообщил глава краевого минстроя Андрей Колмогоров на заседании комитета по развитию инфраструктуры 15 марта.

По его словам, в 47 случаях застройщик признан банкротом, ещё в двух — застройщик нарушил срок сдачи дома или передачи квартир более чем на полгода.

При этом, по данным Колмогорова, количество домов, входящих в ЕРПО, снижается. Так, к январю 2020 года в реестр входило 60 домов, к январю 2021-го — 58.

На данный момент завершается строительство 23 проблемных домов, общая стоимость достройки которых составляет 5,3 млрд руб. Ещё по 22 объектам гражданам выплачиваются возмещения (общая сумма — 1,6 млрд руб.). К 2024 году планируется восстановить права 3,6 тыс. участников строительства проблемных домов.

За 2021–2022 годы из ЕРПО исключено 11 объектов. В планах в этом году достроить три дома (из них два силами застройщиков), в 2023 году — 18 домов, в 2024 году — четыре дома.

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