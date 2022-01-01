В комиссариате Пермского края открылся пункт военно-социальной работы Там окажут помощь в решении проблем военнослужащих, выполняющих военные спецзадачи Поделиться Поделиться Твитнуть

Военкомат Пермского края

«Яндекс.Карты»

В Прикамье на базе Центра соцобеспечения военного комиссариата открылся пункт военно-социальной работы. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на региональный минтербез.

Пункт создан по поручению Минобороны в целях оптимизации работы по оказанию помощи в решении проблемных вопросов военнослужащих, выполняющих военные специальные задачи. Дополнительную информацию можно получить по телефону 238-17-25.

В ведомстве пояснили, что сейчас в интернете создаются сайты, где якобы по фамилии, имени, отчеству и году рождения можно узнать, числится ли военнослужащий ВС РФ в числе пленных или погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Жителей Прикамья просят быть бдительными и не оставлять там данные о своих родных-военнослужащих. Подобные интернет-ресурсы незаконно собирают данные о российских военных.

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