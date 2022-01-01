Елена Синица Краевые власти не хотят поддерживать западные компании, уходящие с рынка Налоговые льготы введут для тех видов деятельности, которые наиболее чувствительны к санкциям Поделиться Поделиться Твитнуть

Во вторник, 15 марта, состоялось заседание инфраструктурного комитета Законодательного собрания Прикамья. На нём зампред краевого правительства, министр промышленности и торговли Алексей Чибисов прокомментировал предлагаемые властями меры поддержки бизнеса.

По словам министра, власти не считают нужным поддерживать западные компании, уходящие с рынка.

«В первом пакете мер поддержки мы предусмотрели налоговые льготы только для тех видов деятельности, которые наиболее чувствительны к введённым санкциям. Мы считаем, что главная задача, которая стоит перед правительством, — это не максимальное снижение налогового бремени, а максимальные упрощение и поддержка самого ведения бизнеса, — сказал Чибисов. — Нужно понимать, что налоги являются источником пополнения доходной части бюджета. Сейчас мы ищем баланс. Мы сейчас видим, что основные приостановки деятельности идут со стороны западных компаний. Мы не считаем, что эти виды бизнеса должны быть поддержаны».

Отвечая на вопрос депутатов о планах по введению дополнительных мер, министр отметил, что экономическая обстановка меняется каждый день. При необходимости меры поддержки будут корректироваться, сказал Чибисов.

Напомним, ранее краевое правительство представило первый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Он был разработан для стабилизации экономической ситуации в секторе, в котором занято порядка 30% всех жителей региона трудоспособного возраста.

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