СвЖД в 2022 году обновит в Прикамье 120 км железнодорожных путей Также планируется заменить 33 комплекта стрелочных переводов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С апреля по ноябрь 2022 года в Пермском регионе Свердловской железной дороги планируется отремонтировать 120 км пути и заменить 33 комплекта стрелочных переводов. Это позволит увеличить скорость движения пассажирских и грузовых поездов. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Ремонтные работы планируются на 10 перегонах: Пермь I — Балмошная, Кабельная — Лёвшино, Чепца — Кез, Чепца — Пибаньшур, Кузьма — Бородулино, Чайковская — Григорьевская, Нагорная — Губаха, Ермак — Архиповка, Кордон — Шамары, Шамары — Вогулка.

Также в 2022 году будут продолжены работы по капремонту железнодорожного моста через реку Сылву, завершить его планируется в 2024 году.

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