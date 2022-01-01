Власти Пермского края отказались от выпуска облигаций на 5 млрд рублей Минфин будет использовать для привлечения заёмных средств иные инструменты Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевое министерство финансов отказалось от планов выпуска в этом году региональных облигаций на сумму 5 млрд руб. Соответствующие поправки к бюджету внесены в Законодательное собрание Пермского края и будут рассмотрены на заседании 17 марта. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Привлечённые средства должны были сократить объём кредитов на погашение дефицита региональной казны в кредитных организациях. Теперь в министерстве заявляют, что будут использовать для привлечения заёмных средств иные инструменты. Так, региону одобрен инфраструктурный кредит на 8 млрд руб. Из них в региональный бюджет поступило 3,2 млрд руб. Кредит взят на 15 лет под 3% годовых.

Эксперты считают отказ от выпуска облигационного займа обоснованным. По словам председателя бюджетного комитета заксобрания Елены Зыряновой, время для выпуска облигаций упущено. После увеличения ЦБ ключевой ставки до 20% привлекать средства с помощью облигационных займов и коммерческих кредитов региону невыгодно.

Вместе с тем ведомство по-прежнему рассматривает возможность выпуска облигаций на 7 млрд руб. в 2023 году.

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