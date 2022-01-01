В Прикамье заключено 16,8 тыс. договоров о догазификации Всего же подано около 24 тыс. заявок от жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Прикамье является одним из лидеров по количеству собранных заявок на догазификацию. От жителей принято около 24 тыс. обращений, заключено 16,8 тыс. договоров, сообщил в ходе рабочей встречи с генеральным директором группы «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Подробности встречи сообщает сайт главы и правительства региона.

Участники встречи много внимания уделили реализации Программы развития газоснабжения и газификации края на 2021–2025 годы, подписанной «Газпромом» с властями Прикамья. Благодаря этому возможность газифицировать свои дома получат ещё 10,5 тыс. жителей нашего края.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Догазификация — важнейший социальный проект. В рамках этой работы мы на 100% компенсируем гражданам проектирование и строительство газопроводов до фасадов домов. Только на 2022 год для этого в бюджете предусмотрено 370 млн руб. Также в регионе действует программа по замене газового оборудования льготным категориям граждан, ей воспользовались уже более 4 тыс. человек. Уверен, что совместно с «Газпромом» мы сможем качественно и в срок реализовать все намеченные планы, чтобы жители края уже в ближайшее время смогли почувствовать улучшение жилищных условий.

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