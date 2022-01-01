В Прикамье заключено 16,8 тыс. договоров о догазификации
Всего же подано около 24 тыс. заявок от жителей
Прикамье является одним из лидеров по количеству собранных заявок на догазификацию. От жителей принято около 24 тыс. обращений, заключено 16,8 тыс. договоров, сообщил в ходе рабочей встречи с генеральным директором группы «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Подробности встречи сообщает сайт главы и правительства региона.
Участники встречи много внимания уделили реализации Программы развития газоснабжения и газификации края на 2021–2025 годы, подписанной «Газпромом» с властями Прикамья. Благодаря этому возможность газифицировать свои дома получат ещё 10,5 тыс. жителей нашего края.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:
— Догазификация — важнейший социальный проект. В рамках этой работы мы на 100% компенсируем гражданам проектирование и строительство газопроводов до фасадов домов. Только на 2022 год для этого в бюджете предусмотрено 370 млн руб. Также в регионе действует программа по замене газового оборудования льготным категориям граждан, ей воспользовались уже более 4 тыс. человек. Уверен, что совместно с «Газпромом» мы сможем качественно и в срок реализовать все намеченные планы, чтобы жители края уже в ближайшее время смогли почувствовать улучшение жилищных условий.
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