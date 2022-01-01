Молодёжь «Азота» учит школьников и студентов проектной деятельности Площадкой для обучения стал «Акселератор молодёжных проектов «Команда.59» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

В Березниках состоялось открытие «Акселератора молодёжных проектов «Команда.59». Это стало возможным благодаря победе проекта молодёжи филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2022 года и поддержке предприятия.

Первая проектная сессия прошла на тему «Есть идея и поддержка, или Почему классные проекты начинаются с идеи и ресурсов». Её участниками стали старшеклассники и студенты города, молодёжные лидеры филиала «Азот» и педагоги Березников и Соликамска. За два месяца группы учащихся разработают не менее четырёх социальных проектов, которые затем будут реализовываться на территории Пермского края. В рамках «Акселератора» пройдёт пять проектных сессий по технологиям социального проектирования и взаимодействия, по результатам которых состоится защита. Обучение будет проходить на базе культурно-спортивного центра «Азот» и школы №3 с углублённым изучением отдельных предметов.

Венера Мухатаева, председатель Совета активной молодёжи филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Очень важно вовлекать молодёжь в жизнь региона, показывать своим примером, что идеи по улучшению социальной среды и инфраструктуры города воплотить реально. Задача преподавателей и кураторов — дать школьникам и студентам необходимые знания и инструменты в части создания проектов, чтобы молодёжь умела самостоятельно и грамотно проходить путь от идеи до реализации своего проекта.

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Активисты «Лиги лидеров» разработали проект «Акселератор молодёжных проектов «Команда.59» при поддержке региональных организаций — центра образовательных технологий «Формула бизнеса» и Агентства инвестиционного развития. Проект получил президентский грант в размере почти 500 тыс. руб. в январе 2022 года. Он предполагает объединение учащейся и работающей молодёжи в создании социально значимых проектов для региона. К участию планируется привлечь более 200 человек. Общая сумма расходов на реализацию проекта — 850 тыс. руб., часть средств будет выделена филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим».

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