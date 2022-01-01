Пермяки пожаловались на сбой маркетплейса Wildberries Перебои в работе начались с утра 14 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Григорий Серёдкин

Утром 14 марта начались перебои в работе сайта и мобильного приложения интернет-магазина Wildberries. В результате пермяки начали жаловаться в социальных сетях на то, что не могут получить заказы в пунктах выдачи.

«Посылки не выдают без кода, а код не посмотреть, потому что приложение не работает корректно», — пишут люди.

Как сообщило «РИА Новости» руководство онлайн-ретейлера Wildberries, действительно во многих регионах РФ 14 марта зафиксированы ошибки в работе сервиса. Около 49% пользователей пожаловались сегодня на работу приложения, 40% — на проблемы с отслеживанием заказа, 11% — на неполадки в работе веб-сайта.

«В настоящий момент ведутся работы по устранению ошибок в работе сервисов. Заказы в пунктах выдачи и через курьеров выдаются в стандартном режиме», — сообщили в пресс-службе ретейлера.

Wildberries — международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров. Работает в 15 странах мира, включая Россию.

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