Пермяки пожаловались на сбой маркетплейса Wildberries
Перебои в работе начались с утра 14 марта
Утром 14 марта начались перебои в работе сайта и мобильного приложения интернет-магазина Wildberries. В результате пермяки начали жаловаться в социальных сетях на то, что не могут получить заказы в пунктах выдачи.
«Посылки не выдают без кода, а код не посмотреть, потому что приложение не работает корректно», — пишут люди.
Как сообщило «РИА Новости» руководство онлайн-ретейлера Wildberries, действительно во многих регионах РФ 14 марта зафиксированы ошибки в работе сервиса. Около 49% пользователей пожаловались сегодня на работу приложения, 40% — на проблемы с отслеживанием заказа, 11% — на неполадки в работе веб-сайта.
«В настоящий момент ведутся работы по устранению ошибок в работе сервисов. Заказы в пунктах выдачи и через курьеров выдаются в стандартном режиме», — сообщили в пресс-службе ретейлера.
Wildberries — международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров. Работает в 15 странах мира, включая Россию.
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