Елена Синица
Прививки от коронавируса сделали почти 1,8 тыс. подростков Пермского края
Всего в регионе вакцинировались 1 млн 171 тыс. человек
В Пермском крае от COVID-19 привилось почти 1,8 тыс. подростков. Израсходовано 62,4% поступившей в регион партии вакцины «Спутник М». Оставшиеся комплекты уже также распределены. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
В целом, по данным регионального минздрава на утро 14 марта, вакцинировались 1 млн 171 тыс. жителей края. При этом свыше 3 тыс. человек привилось за прошедшую неделю.
Также сообщается, что к ревакцинации приступили 254,3 тыс. жителей. Из них 2,9 тыс. человек поставили прививку на прошлой неделе.
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