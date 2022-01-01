Елена Синица Прививки от коронавируса сделали почти 1,8 тыс. подростков Пермского края Всего в регионе вакцинировались 1 млн 171 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

«Спутник Лайт»

Константин Долгановский

В Пермском крае от COVID-19 привилось почти 1,8 тыс. подростков. Израсходовано 62,4% поступившей в регион партии вакцины «Спутник М». Оставшиеся комплекты уже также распределены. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В целом, по данным регионального минздрава на утро 14 марта, вакцинировались 1 млн 171 тыс. жителей края. При этом свыше 3 тыс. человек привилось за прошедшую неделю.

Также сообщается, что к ревакцинации приступили 254,3 тыс. жителей. Из них 2,9 тыс. человек поставили прививку на прошлой неделе.

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