Андрей Стрельцов «Кама» дважды уступила лидеру турнира Пермские волейболисты не смогли оказать сопротивление столичному клубу Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ВК «Кама» провёл матчи пятого тура чемпионата России среди команд Высшей лиги А на своей площадке. Соперником был лидер «Финала восьми» — МГТУ (Москва). Пермская команда дважды уступила с одинаковым счётом 1:3.

На сегодня «Кама» делит с ЦСКА седьмое и восьмое места в турнирной таблице, оба коллектива набрали по 22 очка.

Следующий тур пермский волейбольный клуб проведёт на выезде против одинцовской «Искры». Домашний тур состоится 25–26 марта против подмосковного ЦСКА.

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