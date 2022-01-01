На неделе в двух районах Перми 20 домов останутся без холодной воды Причина — проведение плановых ремонтных работ Поделиться Поделиться Твитнуть

В компании «Новогор-Прикамье» предупредили жителей о новых отключениях воды на этой неделе. Как сообщает «Рифей», водоснабжение пропадёт в части Свердловского и Мотовилихинского районов Перми. Причина — проведение плановых ремонтно-восстановительных работ.

Во вторник, 15 марта, с 09:30 воду отключат в домах №1в на ул. Курчатова, а также №3 и 5 на ул. Васильева. Возобновление водоснабжения ожидается в 22:00.

В субботу, 19 марта, с 10:00 пересохнут краны в домах №3а, 5, 6, 6а, 12, 18 на ул. Инженерной, №14, 49, 55, 57а, 57а/1 на ул. КИМ, №15, 18, 19 на ул. Металлистов, №3, 5 и 7 на ул. Быстрых. Подача воды будет восстановлена к 10:00 20 марта.

Жителям рекомендуют заранее сделать запасы воды.

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