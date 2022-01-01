Две пермские компании стали резидентами «Сколково» Это ООО «НВ-Эмоции» и Selvery Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщили в минэкономразвития Пермского края, ещё две пермские компании получили статус резидентов инновационного центра «Сколково». Это ООО «НВ-Эмоции» и Selvery.

«НВ-Эмоции» разрабатывает программное обеспечение на основе технологий искусственного интеллекта, позволяет определять психоэмоциональное состояние человека по анатомическим/мимическим реакциям с помощью комплекса нейросетей.

Онлайн-платформа Selvery позволяет создавать и демонстрировать смарт-презентации, использует технологии смены контента под интересы конкретных групп пользователей.

Напомним, в 2020 году резидентами «Сколково» стали 11 региональных команд, в 2021 году — 7 компаний. Общее число участников инновационного центра из Прикамья теперь составляет 39.

Фонд «Сколково» — некоммерческая организация, созданная в сентябре 2010 года. Цель Фонда — мобилизация ресурсов РФ в области современных прикладных исследований через создание благоприятной среды для осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по пяти приоритетным направлениям технологического развития: компьютерные технологии, космос, биомедицина, энергоэффективность.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.