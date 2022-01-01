Андрей Стрельцов «Парма» обыграла «Автодор» Это первая победа пермского клуба после исхода из команды иностранных игроков Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский БК «Парма» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над клубом «Автодор» из Саратова. Итог поединка 94:73.

Самым результативным в составе пермской команды стал Евгений Воронов. Он заработал за игру 23 очка.

В турнирной таблице «Парма», одержав 6 побед в 11 матчах, закрепилась на пятом месте. «Автодор», в котором остался ряд легионеров, с 8 победами в 13 играх занимает четвертую строчку.

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Парма» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдёт 17 марта в Москве.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.