В МЧС Прикамья предупредили об аномально холодной погоде 14 марта
Температура будет на 7 и более градусов ниже климатической нормы
В понедельник, 14 марта, в регионе ожидается аномально холодная погода. Об этом со ссылкой на прогнозы синоптиков сообщили в Управлении МЧС по Пермскому краю.
Среднесуточная температура воздуха в некоторых территориях Прикамья будет ниже на 7 и более градусов ниже климатической нормы.
Ночью температура воздуха при прояснениях будет понижаться до −18...—23°С. Днём обещают −5...−10°С.
Прогнозируется облачная погода, умеренный снег, юго-восточный ветер от 3 до 11 м/с.
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