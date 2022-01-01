В МЧС Прикамья предупредили об аномально холодной погоде 14 марта Температура будет на 7 и более градусов ниже климатической нормы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 14 марта, в регионе ожидается аномально холодная погода. Об этом со ссылкой на прогнозы синоптиков сообщили в Управлении МЧС по Пермскому краю.

Среднесуточная температура воздуха в некоторых территориях Прикамья будет ниже на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

Ночью температура воздуха при прояснениях будет понижаться до −18...—23°С. Днём обещают −5...−10°С.

Прогнозируется облачная погода, умеренный снег, юго-восточный ветер от 3 до 11 м/с.

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