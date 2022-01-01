В Перми выставлен на продажу цех завода по производству сорбентов Стоимость — 145 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В Перми по адресу ул. Миргородская, 1 выставлен на продажу цех завода по производству сорбентов «Уралхимсорб». Объявление опубликовано на сайте avito.ru.

Стоимость — 145 млн руб.

В сообщении говорится, что в лот входит земельный участок площадью 21,7 тыс. кв. м, складское помещение площадью 4,7 тыс. кв. м, бытовые и офисные помещения площадью 1,5 тыс. кв. м.

Назначение участка — под промышленные объекты.

Как изданию «Коммерсант-Прикамье» уточнили на «Уралхимсорбе», продается один из корпусов, который сейчас не задействован в производстве. Полученные от его продажи средства планируется направить на масштабирование производства активированного угля, дефицит которого может возникнуть в РФ из-за введённых санкций. «Чтобы существенно нарастить производственные мощности, нам необходимо дополнительное финансирование», — отметили на заводе.

ООО Пермский завод сорбентов «Уралхимсорб» действует с 23 апреля 2012 года. Директор организации — Евгений Неволин. Основным видом деятельности компании является «производство активированного угля для очистки питьевой воды, ликероводочных изделий, сточных вод и пр. Также завод работает ещё по 17 направлениям. Размер уставного капитала 10 тыс. руб.

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