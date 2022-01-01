Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Денис Мацуев вручил стипендии талантливым детям Пермского края Завершился XII фестиваль Дениса Мацуева в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Любовь Топоренко

Двенадцатый фестиваль Дениса Мацуева, который проводит Пермская краевая филармония, завершился 12 марта. В этот день, по традиции, состоялось два концерта: на закрытии в Большом филармоническом зале звучал джаз и лёгкая классика, а днём в Органном зале выступали юные музыканты — лауреаты конкурса фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой.

В этом году фонд получил 162 заявки от юных музыкантов и художников из Перми и Пермского края; во второй тур прошло 30 ребят — 22 музыканта и восемь художников. Имена лауреатов стали известны лишь на заключительном гала-концерте — фонд и Пермская филармония интригу держали до последнего, как на «Оскаре».

Президент фонда Денис Мацуев, сам когда-то стипендиат «Новых имён», вручил стипендии семерым ребятам: флейтисткам Виктории Макаровой и Олесе Яманаевой, скрипачке Софье Тюленёвой, баянистам Всеволоду Якубовских и Роману Кобелеву (самый юный участник конкурса прибыл из Осы), пианистке Лидии Букур — внучке известных писателей Нины Горлановой и Вячеслава Букура — и художнице Дарье Волгарёвой.

Олеся Яманаева получила приглашение принять участие в вечернем концерте на одной сцене с Мацуевым и его коллегами — и выступила в Большом зале блестяще.

Поздравляя лауреатов конкурса, Денис Мацуев сказал, что особенно рад тому, что конкурс и концерт впервые за три года проходят офлайн, а директор филармонии Галина Кокоулина напомнила, что Пермский край по количеству стипендиатов «Новых имён» уступает только Москве и Московской области.

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