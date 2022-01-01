В Перми снова растёт заболеваемость коронавирусом За сутки COVID-19 выявлен в 34 муниципалитетах края Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса, выявленные в Прикамье, подтверждены в 34 муниципалитетах.

В Перми выявлен 1131 новый заболевший (в предыдущие дни число заражений было меньше тысячи), в Добрянском ГО — 142, в Осинском ГО — 86, в Березовском МО — 72.

Диагноз ковид поставлен 49 пациентам в Краснокамском ГО, 39 в Пермском районе, 27 в Кунгурском ГО.

Меньше всего — по одному случаю заражения — зафиксировано в Юрлинском, Ординском, Еловском МО, в Оханском, Суксунском, Ильинском ГО.

Всего за сутки в Прикамье коронавирусом заболели 1725 местных жителей.

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