Елена Синица В Пермском крае 1 715 новых случаев заражения COVID-19 За прошедшие сутки выздоровело 5 522 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает Роспотребнадзор, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 1 715 новых случаев COVID-19. Из них 849 — дети в возрасте до 17 лет включительно.

Сейчас в краевых стационарах в тяжёлом состоянии находится 191 пациент. Из них 70 подключены к аппаратам ИВЛ. Сейчас в регионе развёрнуто 3 138 «ковидных» коек, из которых занято 1 812. Доля свободного коечного фонда составляет 42,3%. За эти же сутки выздоровело 5 522 человека, умерло — 12.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 345 505. За сутки в регионе проведено 9 069 ПЦР-исследований на коронавирус.





По состоянию на утро 12 марта в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 425 849 человек. При этом 1 364 750 жителей завершили курс вакцинации.

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