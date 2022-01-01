Елена Синица Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 32 территориях региона Больше всего заражённых в Перми, Краснокамске и Нытве Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным краевого Роспотребнадзора новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 территориях региона.

Наибольшее количество заражённых выявлено в Перми (355), Краснокамском (204), Нытвенском (199) городских округах. В Уинском муниципальном округе заболело 128 человек, в Карагайском — 100. Ещё 74 жителя заразились в Очёрском городском округе, 68 — в Оханском и 66 в Сивинском.





В Чайковском выявлено 62 случая заражения, в Большесосновском муниципальном округе — 54, в Красновишерском — 49, в Частинском ,Соликамском и Александровском — по 31. Кроме этого, 23 заболевших жителя в Октябрьском округе, 16 — в Верещагинском, 12 — в Октябрьском.





Ещё семь инфицированных обнаружено в Березниках, по шесть в Чусовском и Чердынском округах. Четверо заражённых в Кунгурском районе, по трое в Пермском районе, Юсьвинском округе, Губахе, Кизеле, Березовском округе. По два случая заражения в Кудымкарском муниципальном и Гремячинском городском округах.





Ещё в трёх муниципалитетах Прикамья выявлено по одному заболевшему COVID-19 — это Суксунский, Осинский и Ординский округа. Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 343 790 жителей региона.

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