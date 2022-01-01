Мария Сыропятова
Бренд итальянского нижнего белья Intimissimi открывает новый для Перми формат магазина
Открытие запланировано на 12 марта
Итальянский бренд Intimissimi открывает в Перми первый магазин Intimissimi Uomo по продаже нижнего белья для мужчин. Об этом сообщили в администрации ТЦ «iMALL Эспланада». Открытие торговой точки запланировано на 12 марта 2022 года.
Магазины женского нижнего белья Intimissimi представлены в ТРЦ «Семья» и «Планета».
На фоне новостей о закрытии магазинов международных брендов из-за украинского кризиса, магазины бренда Intimissimi заявляют о продолжении работы.
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